Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,54 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen von 14,90 auf 17,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Javier Garrido erwartet laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick ein robustes operatives Abschneiden des spanischen Energiekonzerns, untermauert durch ein operativ starkes viertes Quartal und ein günstiges Preisumfeld in Spanien und den USA. Die Ziele für das Jahr 2026 dürften seiner Einschätzung nach konservativ ausfallen. Das höhere Kursziel begründete er mit der auf Ende 2027 nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,04 €
|Abst. Kursziel*:
-14,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
