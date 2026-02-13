DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Iberdrola SA Aktie

Marktkap. 131,54 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
Iberdrola SA Neutral

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen von 14,90 auf 17,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Javier Garrido erwartet laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick ein robustes operatives Abschneiden des spanischen Energiekonzerns, untermauert durch ein operativ starkes viertes Quartal und ein günstiges Preisumfeld in Spanien und den USA. Die Ziele für das Jahr 2026 dürften seiner Einschätzung nach konservativ ausfallen. Das höhere Kursziel begründete er mit der auf Ende 2027 nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,04 €		 Abst. Kursziel*:
-14,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:01 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
19.01.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

