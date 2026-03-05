DAX 23.548 -1,1%ESt50 5.709 -1,3%MSCI World 4.420 -0,9%Top 10 Crypto 8,8510 -7,8%Nas 22.585 -0,7%Bitcoin 58.925 -3,5%Euro 1,1603 +0,0%Öl 91,58 +8,6%Gold 5.141 +1,1%
Inditex Aktie

Marktkap. 165,98 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Jefferies & Company Inc.

Inditex Buy

17:36 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
51,90 EUR -1,24 EUR -2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Jahreszahlen in der kommenden Woche könne der Modekonzern beweisen, dass er weltweit zu den wenigen echten Qualitätswachstumswerten im Konsumgüterbereich zähle, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe gute Gründe für Marktanteilsgewinne./mis/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,72 €		 Abst. Kursziel*:
29,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

