Inditex Aktie
Marktkap. 165,98 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Jahreszahlen in der kommenden Woche könne der Modekonzern beweisen, dass er weltweit zu den wenigen echten Qualitätswachstumswerten im Konsumgüterbereich zähle, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe gute Gründe für Marktanteilsgewinne./mis/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,72 €
|Abst. Kursziel*:
29,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
