Infineon Aktie
Marktkap. 105,62 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,63 €
|Abst. Kursziel*:
19,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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