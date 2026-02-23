DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie gefragt: Jefferies hebt Kursziel auf 30,30 Euro an - Anleger begeistert
Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben
International Consolidated Airlines Aktie

4,93 EUR -0,29 EUR -5,63 %
STU
4,90 EUR -0,32 EUR -6,05 %
GVIE
Marktkap. 23,25 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

11:41 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
International Consolidated Airlines S.A.
4,93 EUR -0,29 EUR -5,63%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

11:41 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
08:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
26.02.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

