International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 23,25 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
0,06 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:41
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.