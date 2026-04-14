Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- AIXTRON hebt Jahresprognose an -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- EVOTEC, ASML, Mercedes-Benz im Fokus
Nvidias Billionen-Rallye! Vom KI-Giganten zum Pionier der Quanten-Revolution mit neuem Ising Modell!
Goldpreis: Atempause nach gestrigem Kurssprung
JPMorgan Chase Aktie

263,20 EUR -0,15 EUR -0,06 %
310,93 USD -1,44 USD -0,46 %
Marktkap. 717,26 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

Jefferies & Company Inc.

JPMorgan ChaseCo Hold

08:01 Uhr
JPMorgan ChaseCo Hold
JPMorgan Chase & Co.
263,20 EUR -0,15 EUR -0,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 310 auf 320 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Bank habe im ersten Quartal solide abgeschnitten, schrieb David Chiaverini am Dienstagabend nach den Zahlen. Das gesunkene Jahresziel für die Zinseinkünfte dürfte durch höhere Gebühreneinnahmen kompensiert werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 311,12		 Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 310,93		 Abst. Kursziel aktuell:
2,92%
Analyst Name:
David Chiaverini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 347,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

08:01 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

