KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta hob am Donnerstagmorgen die gute Auftragslage und den Cashflow als Highlights im Quartalsbericht des Spezialisten für Warenlagerlogistik hervor. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,31 €
|Abst. Kursziel*:
56,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,19%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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