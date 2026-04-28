JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta hob am Donnerstagmorgen die gute Auftragslage und den Cashflow als Highlights im Quartalsbericht des Spezialisten für Warenlagerlogistik hervor. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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