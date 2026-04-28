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JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

10:11 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
44,60 EUR 1,78 EUR 4,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta hob am Donnerstagmorgen die gute Auftragslage und den Cashflow als Highlights im Quartalsbericht des Spezialisten für Warenlagerlogistik hervor. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,31 €		 Abst. Kursziel*:
56,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,19%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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