Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

13:16 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie eine starke Ausweitung der Marge. Der Bremsenhersteller habe im ersten Quartal außerdem mit den Auftragseingängen leicht positiv überrascht. Den nächsten positiven Kurstreiber erwartet er Ende Juli mit dem nächsten Quartalsbericht. Er hält es dann für wahrscheinlich, dass das Management neue Margenziele für 2029 oder 2030 vorstellt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG