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Marktkap. 16,62 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

13:16 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
102,90 EUR 0,70 EUR 0,68%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie eine starke Ausweitung der Marge. Der Bremsenhersteller habe im ersten Quartal außerdem mit den Auftragseingängen leicht positiv überrascht. Den nächsten positiven Kurstreiber erwartet er Ende Juli mit dem nächsten Quartalsbericht. Er hält es dann für wahrscheinlich, dass das Management neue Margenziele für 2029 oder 2030 vorstellt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,76%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:41 Knorr-Bremse Buy UBS AG
13:16 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
09:31 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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