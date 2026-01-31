DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Knorr-Bremse Aktie

104,30 EUR +2,90 EUR +2,86 %
STU
Marktkap. 16,14 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

08:51 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
104,30 EUR 2,90 EUR 2,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 101 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist nehme auf beiden Spuren Fahrt auf - sowohl bei den Trucks als auch im Bahnbereich, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Im Laufe von 2026 rechnet er mit neuen Mittelfristzielen. Er bleibt optimistisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:51 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
20.01.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
20.01.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
15.01.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net Kennzahlen im Überblick Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Knorr-Bremse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste
finanzen.net MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones Knorr-Bremse-Aktie fester: Neues Joint Venture mit Wesp
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
