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Marktkap. 4,05 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

08:01 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 165 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Auftragsdynamik und die hohe Berechenbarkeit des Auftragsbestands minderten die Risiken für die Auslieferungen im laufenden Jahr, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen solide Aussichten für den Free Cashflow und die Bilanz des Abfüllanlagen-Herstellers, was eine solide Grundlage für eine höhere Bewertung bilde./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
184,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
129,80 €		 Abst. Kursziel*:
41,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
127,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,88%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

08:01 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 KRONES Buy Warburg Research
08.05.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
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