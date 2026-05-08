KRONES Aktie
Marktkap. 4,05 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 165 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Auftragsdynamik und die hohe Berechenbarkeit des Auftragsbestands minderten die Risiken für die Auslieferungen im laufenden Jahr, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen solide Aussichten für den Free Cashflow und die Bilanz des Abfüllanlagen-Herstellers, was eine solide Grundlage für eine höhere Bewertung bilde./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
184,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
129,80 €
|Abst. Kursziel*:
41,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
127,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,88%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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