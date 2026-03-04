DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.429 -1,3%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.521 -1,3%Bitcoin 61.527 -1,5%Euro 1,1574 -0,5%Öl 85,53 +3,6%Gold 5.060 -1,6%
LANXESS Aktie

Marktkap. 1,45 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Hold

20:01 Uhr
LANXESS AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Marcus Dunford-Castro verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Finanzinvestor Advent die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior in diesem Jahr nicht übernehmen wird. Entsprechend rechnet der Analyst nun mit Druck auf den Aktienkurs des Spezialchemieunternehmens, wie er schrieb./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,38 €		 Abst. Kursziel*:
3,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

