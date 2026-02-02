LANXESS Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Lanxess gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|08:31
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:31
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|LANXESS Sell
|UBS AG
|26.01.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.