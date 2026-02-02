DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,1%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
LANXESS Aktie

17,70 EUR +0,19 EUR +1,09 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

08:31 Uhr
LANXESS Underweight
LANXESS AG
17,70 EUR 0,19 EUR 1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Lanxess gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:31 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

