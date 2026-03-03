DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie
Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,31 EUR +0,38 EUR +2,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

08:01 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,31 EUR 0,38 EUR 2,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi untersuchte Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellte verschiedene Szenarien auf. Bei weiter steigenden Energiekosten müssten die Konzerne ihre Verkaufspreise wohl in den kommenden zwölf Monaten um 5 Prozent und mehr anziehen, schrieb er. Dies werde in einem Umfeld von Überkapazitäten und steigendem Konkurrenzdruck allerdings ein schwieriges Unterfangen. Den stärksten Kostengegenwind sieht er bei Lanxess, BASF, Arkema, Evonik und Wacker Chemie. Im konservativen Szenario - die Energiepreise bleiben auf dem erreichten Niveau und die Steigerungen würden nur zur Hälfte weitergereicht - sieht der Experte bei diesen Unternehmen zwischen 15 und 25 Prozent Korrekturbedarf am Konsens für die operativen Ergebnisse 2027. Für eher wenig wahrscheinlich hält er eine ganz kurzfristig wieder stärkere Preissetzungsmacht durch Ausfälle in der Grundstoffproduktion, die etwa BASF helfen würde./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 LANXESS Sell UBS AG
10.02.26 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Vor Kennzahlen Erste Schätzungen: LANXESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: LANXESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich im freien Fall
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag im Sinkflug
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Mittag tief
finanzen.net MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Einbußen
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen