LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,80 Euro belassen. Die Neubewertung des Portfolios sei höher ausgefallen als vom Management zunächst angedeutet, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die operative Entwicklung sei insgesamt solide gewesen, was einen weiteren günstigen Impuls für den Wert des Immobilien-Unternehmens darstelle./rob/mf/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
92,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
29,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,80%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.