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Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

10:16 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 62,10 auf 67,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
67,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,30 €		 Abst. Kursziel*:
24,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,77%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
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