LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 62,10 auf 67,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
67,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
54,30 €
|Abst. Kursziel*:
24,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
55,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,77%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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