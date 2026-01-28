DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
London Stock Exchange (LSE) Aktie

97,00 EUR +0,50 EUR +0,52 %
STU
87,52 CHF -3,47 CHF -3,81 %
BRX
Marktkap. 48,37 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
97,00 EUR 0,50 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13100 auf 13200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hielt am Mittwochabend zudem am Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Geschäftsbericht der Briten Ende Februar fest. An seinen Schätzungen nahm er kleine Anpassungen vor, beispielsweise an den regen Aktienhandel im vierten Quartal. Mit Blick auf den Geschäftsbericht setzt er darauf, dass eine Erholung des Annual Subscription Value (ASV) und positive Wachstumssignale die Anleger inspirieren./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
132,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
96,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:21 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Optimismus in London: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
