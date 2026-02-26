London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,88 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13200 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Schätzungen für 2026/27angehoben, schrieb Enrico Bolzoni am Donnerstagabend. Damit trage er dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm und höheren Annahmen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) Rechnung, die nun näher an der Unternehmensplanung lägen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
136,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
98,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|26.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG