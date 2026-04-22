LOréal Aktie
Marktkap. 183,77 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten im ersten Quartal überdurchschnittlich gut abgeschnitten und damit die Erwartungen solide getoppt, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstagmorgen in seinem Resümee./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
344,55 €
|Abst. Kursziel*:
26,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
373,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
395,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.04.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG