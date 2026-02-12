LOréal Aktie
Marktkap. 208,66 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen.
Das vierte Quartal des französischen Kosmetikkonzerns sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während das Geschäft in Europa und in den Schwellenländern stark abgeschnitten habe, sei die Region Nordasien deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch sei das Geschäft in Nordamerika nicht so stark ausgefallen wie erhofft./rob/err/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
379,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
379,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|05.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.