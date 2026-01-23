DAX 24.808 -0,4%ESt50 5.932 -0,3%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 73.978 +1,4%Euro 1,1860 -0,2%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.089 +2,1%
LOréal Aktie

382,20 EUR -3,40 EUR -0,88 %
STU
384,70 EUR +0,35 EUR +0,09 %
GVIE
Marktkap. 205,65 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

LOréal Hold

10:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382,20 EUR -3,40 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der standortbezogene Vertriebsaktivitätsindex der Deutschen Bank für den Kosmetikkonzern sei zu Beginn des neuen Jahres deutlich von seinen Rekordhöhen zurückgekommen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Gründe für einen positiven Ausblick auf das Wachstum im ersten Halbjahr und verwies dafür vor allem auf die günstigen Vergleichswerte sowie auf Steuerrückerstattungen in den USA. Eine Fortsetzung des negativen Trends allerdings würde die optimistische Markteinschätzung infrage stellen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
384,70 €		 Abst. Kursziel*:
-6,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
382,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

