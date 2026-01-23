LOréal Aktie
Marktkap. 205,65 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der standortbezogene Vertriebsaktivitätsindex der Deutschen Bank für den Kosmetikkonzern sei zu Beginn des neuen Jahres deutlich von seinen Rekordhöhen zurückgekommen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Gründe für einen positiven Ausblick auf das Wachstum im ersten Halbjahr und verwies dafür vor allem auf die günstigen Vergleichswerte sowie auf Steuerrückerstattungen in den USA. Eine Fortsetzung des negativen Trends allerdings würde die optimistische Markteinschätzung infrage stellen./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
384,70 €
|Abst. Kursziel*:
-6,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
382,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
