LOréal Aktie

Deutsche Bank AG

LOréal Hold

12:21 Uhr
LOréal Hold
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Mit seiner Schätzung eines Wachstums auf vergleichbarer Basis von 6,7 Prozent liege er leicht über der Konsensprognose, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Niedrigeren Vergleichswerten in der Vergangenheit und der Aussicht auf Steuererstattungen in den USA stünden schwächere Marktdaten aus der Kosmetik- und Schönheitsbranche gegenüber./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
391,95 €		 Abst. Kursziel*:
-8,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
392,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,28%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

