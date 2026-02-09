LOréal Aktie
Marktkap. 206,55 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Mit seiner Schätzung eines Wachstums auf vergleichbarer Basis von 6,7 Prozent liege er leicht über der Konsensprognose, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Niedrigeren Vergleichswerten in der Vergangenheit und der Aussicht auf Steuererstattungen in den USA stünden schwächere Marktdaten aus der Kosmetik- und Schönheitsbranche gegenüber./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
391,95 €
|Abst. Kursziel*:
-8,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
392,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,28%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
