Marktkap. 213,88 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
388,05 EUR -12,00 EUR -3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
387,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
388,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,66%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

17:21 LOréal Market-Perform Bernstein Research
05.09.25 LOréal Neutral UBS AG
04.09.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
29.08.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

