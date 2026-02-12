LOréal Aktie
Marktkap. 208,66 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein schwaches Reiseeinzelhandelsgeschäft bremse bei dem Kosmetikkonzern das Wachstum, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Sobald sich die erste Aufregung darüber legt, geht der Experte jedoch davon aus, dass das Ergebnis als erstklassige Leistung durchgehen wird. Viele große Konkurrenten hätten weiterhin mit Wachstumsproblemen zu kämpfen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
374,75 €
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
374,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,09%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.