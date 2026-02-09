DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.534 -0,8%Top 10 Crypto 8,3345 -2,5%Nas 22.721 -1,5%Bitcoin 55.540 -1,5%Euro 1,1864 -0,1%Öl 67,71 -2,8%Gold 4.956 -2,5%
LOréal Aktie

365,00 EUR -26,80 EUR -6,84 %
391,35 EUR -0,10 EUR -0,03 %
Marktkap. 208,39 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

RBC Capital Markets

LOréal Outperform

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
365,00 EUR -26,80 EUR -6,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
391,35 €		 Abst. Kursziel*:
4,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
365,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,25 €

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

20:06 LOréal Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 LOréal Overweight Barclays Capital
11.02.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
09.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx Moderates Wachstum LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
