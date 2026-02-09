LOréal Aktie
Marktkap. 208,39 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
391,35 €
|Abst. Kursziel*:
4,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
365,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
