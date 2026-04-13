Marktkap. 190,77 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nicht zuletzt wegen einer laufenden IT-Umstellung dürfte das Jahr 2026 für den Kosmetikkonzern holprig werden, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresstart dürfte stark gewesen sein, angetrieben vom Geschäft in den USA und Europa./rob/niw/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
349,15 €
|Abst. Kursziel*:
24,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
347,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,27%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:11
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
