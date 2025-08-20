LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 243,03 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
550,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
485,75 €
|Abst. Kursziel*:
13,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
484,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
533,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG