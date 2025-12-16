UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 575 Euro auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Unter letzteren ist Hannover Rück sein Favorit./ag/bek

