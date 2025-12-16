DAX 23.965 -0,5%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.367 -0,6%Top 10 Crypto 11,44 +0,0%Nas 22.835 -1,2%Bitcoin 73.482 -1,7%Euro 1,1754 +0,0%Öl 59,88 +1,8%Gold 4.329 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
549,80 EUR -8,80 EUR -1,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 72,03 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

13:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
549,80 EUR -8,80 EUR -1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 575 Euro auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Unter letzteren ist Hannover Rück sein Favorit./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
575,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
553,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
549,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,58%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
607,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Aktienempfehlung UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittag nach
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag mit Kursplus
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Dienstagnachmittag positiv
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Dienstagnachmittag im Minus
dpa-afx Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels leichter
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re announces new Ambition 2030 multi-year strategy and 2026 financial targets
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen