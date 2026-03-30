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Marktkap. 49,43 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

09:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,27 EUR 0,45 EUR 0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Europas Automobilhersteller seien Jahre hinter denen Chinas zurück in puncto Software-definierte Fahrzeuge, smarte Cockpits und Elektrifizierung, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Modellreihen wie MB.OS von Mercedes-Benz und Neue Klasse von BMW seien nun aber regelrechte Quantensprünge nach vorn. Hiermit schlügen die beiden Hersteller nun zurück./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
52,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,31%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
52,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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