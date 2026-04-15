Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX mit Plus -- Asiens Börsen fest: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Merck Aktie

Marktkap. 50,67 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Merck Buy

08:01 Uhr
Merck Buy
Merck KGaA
116,65 EUR -0,60 EUR -0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 153 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem schleppenden Jahresstart der Darmstädter, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Fokus dürfte wohl aber auf der Strategie des neuen Konzernchefs liegen, der am 1. Mai das Ruder übernimmt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
147,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
117,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
116,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,02%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

