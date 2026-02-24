MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,38 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch der Aktie nach weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen und Zielen des Triebwerkbauers erscheine übertrieben und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb David Perry am Mittwoch. Er nahm nur minimale Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2030 vor und senkte seine Prognosen für den freien Barmittelfluss ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
372,90 €
|Abst. Kursziel*:
24,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
374,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
425,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:01
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital