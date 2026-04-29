MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 15,46 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
287,80 €
|Abst. Kursziel*:
61,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
289,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,57%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
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|MTU Aero Engines Equal Weight
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