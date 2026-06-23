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Symbol MTUAF

JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkbauer sollte vom deutlichen Rückgang des Kerosinpreises sowie vom gestiegenen Dollarkurs profitieren, schrieb David Perry am Mittwoch. Nach Gesprächen mit dem Konzernchef ist er nun auch zuversichtlicher für die Aussichten der GTF-Triebwerke sowie die mittelfristige Barmittelentwicklung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
340,60 €		 Abst. Kursziel*:
36,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
347,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,01%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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