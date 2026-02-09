DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
National Grid Aktie

15,00 EUR +0,30 EUR +2,04 %
STU
13,44 CHF +0,10 CHF +0,71 %
BRX
Marktkap. 73,34 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
Jefferies & Company Inc.

National Grid Buy

09:06 Uhr
National Grid Buy
National Grid plc
15,00 EUR 0,30 EUR 2,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1410 Pence auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

09:06 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 National Grid Outperform Bernstein Research
09.01.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu
finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Europa in Grün: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen National Grid-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
Zacks Has National Grid Transco (NGG) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
Zacks National Grid (NGG) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
reNEWS National Grid advances North Wales grid upgrade
Benzinga Looking Into National Grid PLC&#39;s Recent Short Interest
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
