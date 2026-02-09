National Grid Aktie
Marktkap. 73,34 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1410 Pence auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Zusammenfassung: National Grid Buy
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,10 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|09:06
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG