DAX schließt im Plus -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
Nestlé Aktie

Nestlé Aktien-Sparplan
86,43 EUR -1,14 EUR -1,30 %
STU
79,02 CHF -1,15 CHF -1,43 %
SWX
Marktkap. 222,65 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

21:01 Uhr
Nestlé Equal Weight
Nestlé SA (Nestle)
86,43 EUR -1,14 EUR -1,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Aussagen von General Mills und Conagra auf einer Konsumgüterkonferenz deuteten auf unter Druck stehende US-Konsumenten hin, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien noch immer stark auf die Frage fokussiert, ob und welche Verbrauchsgüter sie sich leisten können. Diese Aussagen könnten auch Nestle betreffen, auch wenn die Schweizer auf dem US-Markt eine unterschiedliche Produktpalette anböten, so der Experte./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
79,02 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,24%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
79,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,24%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

21:01 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag fester
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé behauptet sich am Vormittag
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Gewinne in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittwochnachmittag
Financial Times New Nestlé boss plots overhaul to reignite growth
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
EN, TheGuardian FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products
Benzinga Deal Dispatch: Billionaire Circles Cricket&#39;s RCB, Nestlé Water Sale Heats Up
Financial Times Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
