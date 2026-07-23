Nestlé Aktie
Marktkap. 234,35 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte ein internes Realwachstum von mindestens 2,0 Prozent, wenn nicht sogar 2,5 Prozent liefern müssen, um eine Neubewertung zu erhalten, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Kostensenkungen liege das Unternehmen über seinem Ziel, aber die einmaligen Effekte beim Ebit hätten sich nicht positiv auf die Marge ausgewirkt./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|15:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.