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Nestlé Aktie

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Nestlé Hold

15:21 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
86,50 EUR 1,44 EUR 1,69%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte ein internes Realwachstum von mindestens 2,0 Prozent, wenn nicht sogar 2,5 Prozent liefern müssen, um eine Neubewertung zu erhalten, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Kostensenkungen liege das Unternehmen über seinem Ziel, aber die einmaligen Effekte beim Ebit hätten sich nicht positiv auf die Marge ausgewirkt./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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