Nestlé Aktie
Marktkap. 200,43 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe von sich aus die Kernpunkte der Anlagestory angesprochen, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Kommentar zu einem Treffen mit Konzernchef und Finanzvorstand. Insgesamt machten die Schweizer stetig Fortschritte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
77,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,33 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,39 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,14%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:06
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|13:06
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.