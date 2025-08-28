DAX 24.030 +0,0%ESt50 5.382 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.927 -1,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 68,24 +0,0%Gold 3.419 +0,1%
Nestlé Aktie

79,92 EUR -0,36 EUR -0,45 %
STU
75,39 CHF +0,49 CHF +0,65 %
SWX
Marktkap. 200,43 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe von sich aus die Kernpunkte der Anlagestory angesprochen, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Kommentar zu einem Treffen mit Konzernchef und Finanzvorstand. Insgesamt machten die Schweizer stetig Fortschritte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,33 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,39 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,14%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:06 Nestlé Neutral UBS AG
12:41 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 Nestlé Add Baader Bank
mehr Analysen

