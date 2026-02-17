DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8200 +0,8%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Siemens 723610 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
87,08 EUR +0,44 EUR +0,51 %
STU
79,53 CHF +0,51 CHF +0,65 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,14 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:36 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,08 EUR 0,44 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus - darstellen werde./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
79,02 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,53 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:36 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI klettert schlussendlich
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Minusbereich
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI nachmittags stärker
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu
finanzen.net SPI-Handel aktuell: So performt der SPI nachmittags
Financial Times New Nestlé boss plots overhaul to reignite growth
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
EN, TheGuardian FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products
Benzinga Deal Dispatch: Billionaire Circles Cricket&#39;s RCB, Nestlé Water Sale Heats Up
Financial Times Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability
Financial Times Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen