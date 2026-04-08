Nestlé Aktie
Marktkap. 207,52 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Jahresziele hätten die Schweizer bestätigt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,18 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets