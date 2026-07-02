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Symbol NKE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nike Hold

13:36 Uhr
Nike Hold
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Nike Inc.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 50 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen dürften die Anleger wohl kaum aus der Lethargie reißen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Sportartikelhersteller verzögere sich die Erholung erneut./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Hold

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 49,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 44,09		 Abst. Kursziel*:
11,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 44,03		 Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 50,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

13:36 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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