Bernstein Research

Nokia Market-Perform

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe für das zweite Quartal ein solides Ergebnis präsentiert, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber noch nicht den ersehnten Befreiungsschlag, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Tiefer betrachtet sei das Ergebnis eher Durchschnitt./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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