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Symbol NOKBF

Bernstein Research

Nokia Market-Perform

14:41 Uhr
Nokia Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8,74 EUR -0,38 EUR -4,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe für das zweite Quartal ein solides Ergebnis präsentiert, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber noch nicht den ersehnten Befreiungsschlag, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Tiefer betrachtet sei das Ergebnis eher Durchschnitt./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Market-Perform

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,54 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,15 €		 Abst. Kursziel*:
-39,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,60%
Analyst Name:
Ulrich Rathe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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