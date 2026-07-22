Nokia Aktie
Marktkap. 52,49 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe für das zweite Quartal ein solides Ergebnis präsentiert, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber noch nicht den ersehnten Befreiungsschlag, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Tiefer betrachtet sei das Ergebnis eher Durchschnitt./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Market-Perform
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,54 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,15 €
|Abst. Kursziel*:
-39,48%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,60%
|
Analyst Name:
Ulrich Rathe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|14:41
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
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|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:41
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Nokia Buy
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|29.06.26
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|29.04.26
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|02.02.26
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|Bernstein Research
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|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG