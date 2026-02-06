DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Marktkap. 57,13 Mrd. EUR

KGV 11,57 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

JP Morgan Chase & Co.

Nordea Bank Abp Registered Underweight

08:01 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

08:01 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
