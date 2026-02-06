Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 57,13 Mrd. EURKGV 11,57 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
16,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
