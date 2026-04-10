Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Nordex Aktie

45,02 EUR -0,98 EUR -2,13 %
Marktkap. 10,89 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ajay Patel am Dienstag. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte seine starke Entwicklung fortsetzen und die mittelfristigen Ziele erreichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
49,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,82 €		 Abst. Kursziel*:
10,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

13:26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
