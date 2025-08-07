Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 172,25 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
43,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
482,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital