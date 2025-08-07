DZ BANK

Novo Nordisk Halten

12:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZ

Bildquellen: Novo Nordisk