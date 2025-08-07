DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
Novo Nordisk Aktie

43,69 EUR +1,70 EUR +4,05 %
STU
43,65 EUR +0,09 EUR +0,20 %
GVIE
Marktkap. 172,25 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

DZ BANK

Novo Nordisk Halten

12:31 Uhr
Novo Nordisk Halten
Novo Nordisk
43,69 EUR 1,70 EUR 4,05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
43,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
482,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

07.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

