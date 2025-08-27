NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,81 Bio. EURKGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 205,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 181,60
|Abst. Kursziel*:
12,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 178,37
|Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 193,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
