NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesen Bereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 215,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 181,60
|Abst. Kursziel*:
18,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 175,94
|Abst. Kursziel aktuell:
22,20%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 193,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
