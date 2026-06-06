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Oracle Aktie

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Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:46 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
187,02 EUR 1,68 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dürfte sich mit KI-Rückenwind beschleunigt haben, schrieb Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Kapazitätsbeschränkungen nähmen weiter ab./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 213,68		 Abst. Kursziel*:
49,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 209,99		 Abst. Kursziel aktuell:
52,39%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 248,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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