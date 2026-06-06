Oracle Aktie
Marktkap. 533,61 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dürfte sich mit KI-Rückenwind beschleunigt haben, schrieb Brent Thill in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Kapazitätsbeschränkungen nähmen weiter ab./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 213,68
|Abst. Kursziel*:
49,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 209,99
|Abst. Kursziel aktuell:
52,39%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 248,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:46
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
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|Oracle Buy
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.