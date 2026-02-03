Pfizer Aktie
Marktkap. 128,07 Mrd. EURKGV 18,31 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
