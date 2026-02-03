DAX 24.655 -0,5%ESt50 6.002 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 23.139 -0,5%Bitcoin 63.676 -0,5%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,36 -0,7%Gold 5.030 +1,7%
Pfizer Aktie

Pfizer Aktien-Sparplan
22,32 EUR +0,53 EUR +2,43 %
STU
26,34 USD +0,61 USD +2,36 %
BTT
Marktkap. 128,07 Mrd. EUR

KGV 18,31 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

Goldman Sachs Group Inc.

Pfizer Neutral

14:06 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
22,32 EUR 0,53 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 26 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Asad Haider führt die Kursschwäche am Dienstag trotz recht ordentlicher Quartalsergebnisse auf unbeantwortete Fragen in der Telefonkonferenz zurück. Sie hätten sich auf die gleichzeitig veröffentlichten Studiendaten zu PF-3944 bezogen, einem Abnehmmittel der GLP-1-Klasse, so der Experte am Mittwoch. Die Gewichtsreduktion habe zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, es fehle jedoch an Details zur Verträglichkeit und an Klarheit hinsichtlich der Positionierung in einem Markt mit rapiden Veränderungen. Im Fokus stünden nun die vollständigen Studienergebnisse im Juni anlässlich der Jahreskonferenz der American Diabetes Association Anfang Juni./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 26,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 25,77		 Abst. Kursziel*:
0,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 26,34		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,29%
Analyst Name:
Asad Haider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

14:06 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Pfizer Neutral UBS AG
16.12.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx Umsatzschwund Pfizer-Aktie verliert: Gewinnrückgang 2025 - Erste Studiendaten für Gewichtssenker Pfizer-Aktie verliert: Gewinnrückgang 2025 - Erste Studiendaten für Gewichtssenker
finanzen.net Pfizer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagabend leichter
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer verbilligt sich am Nachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Ausblick: Pfizer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net So stuften die Analysten die Pfizer-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Zacks Pfizer Stock Slides Despite Q4 Earnings Beat and New Obesity Drug Data
MotleyFool Pfizer (PFE) Q4 2025 Earnings Call Transcript
MotleyFool Why Pfizer Stock Dropped Today
Financial Times Pfizer shares dip as vaccines continue to weigh on sales
Zacks Pfizer (PFE) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Business Times Pfizer beats Q4 profit estimates on strong drug demand
Zacks Pfizer (PFE) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
MarketWatch Pfizer’s stock fell after mixed response to weight-loss data for drug set to compete with Lilly’s Zepbound
