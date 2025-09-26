Philips Aktie
Marktkap. 21,85 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,08 €
|Abst. Kursziel*:
-20,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,67%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:41
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
