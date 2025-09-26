DAX 23.794 +0,2%ESt50 5.512 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 +0,9%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.156 -0,7%Euro 1,1729 +0,3%Öl 69,51 -0,3%Gold 3.815 +1,4%
Philips Aktie

22,78 EUR +0,02 EUR +0,09 %
STU
23,08 EUR +0,27 EUR +1,18 %
GVIE
Marktkap. 21,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:41 Uhr
Philips Neutral
Philips N.V.
22,78 EUR 0,02 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,08 €		 Abst. Kursziel*:
-20,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,67%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:41 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.07.25 Philips Buy UBS AG
mehr Analysen

