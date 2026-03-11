Porsche vz. Aktie
Marktkap. 33,11 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Chef Michael Leiters habe in seiner ersten Bilanz-Telefonkonferenz kam Überraschungen parat gehalten, schrieb Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er habe sich strategisch nicht näher in die Karten blicken lassen vor dem für September oder Oktober erwarteten Update./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:10 / UTC
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
37,61 €
|Abst. Kursziel*:
19,65%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
