Porsche vz. Aktie

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

08:01 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,16 EUR -0,64 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Chef Michael Leiters habe in seiner ersten Bilanz-Telefonkonferenz kam Überraschungen parat gehalten, schrieb Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er habe sich strategisch nicht näher in die Karten blicken lassen vor dem für September oder Oktober erwarteten Update./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
37,61 €		 Abst. Kursziel*:
19,65%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
37,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

