RENK Aktie
Marktkap. 5,71 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei am Mittelpunkt der sehr weit gefassten Zielspannen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Ergebnis etwas schwächer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Typischerweise grenze Renk aber später an das obere Ende ein, und dies wäre solide./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,68 €
|Abst. Kursziel*:
32,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,76%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|10:31
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
