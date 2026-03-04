Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei am Mittelpunkt der sehr weit gefassten Zielspannen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Ergebnis etwas schwächer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Typischerweise grenze Renk aber später an das obere Ende ein, und dies wäre solide./rob/ag/nas

