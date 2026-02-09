RENK Aktie
Marktkap. 5,44 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,05 €
|Abst. Kursziel*:
29,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|08:11
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
