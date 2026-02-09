DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
58,98 EUR +1,26 EUR +2,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,44 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

08:11 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
58,98 EUR 1,26 EUR 2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,05 €		 Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

08:11 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 RENK Buy Warburg Research
07.02.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Nach Sektorrotation Rheinmetall-Aktie gibt ab: Bernstein sieht Kaufchance - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins Rheinmetall-Aktie gibt ab: Bernstein sieht Kaufchance - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins
finanzen.net RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT ziehen weiter an - Warburg empfiehlt RENK
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag fester
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen