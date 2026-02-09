JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die letzten Signale des Panzergetriebe-Herstellers an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage seien beruhigend gewesen, schrieb David Perry am Montagabend in einem Resümee des Pre-close-calls vom 5. Februar. Perry hob seine Ergebnisschätzungen bis 2029 um 4 Prozent pro Jahr. Für 2028 und 2029 werde insbesondere das Ausmaß der avisierten Steigerung des US-Militärbudgets interessant./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:31 / GMT

